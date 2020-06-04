Сергей Цивилев подписал новое распоряжение о частичном снятии ограничений.

В Белово и Беловском муниципальном районе возобновляется деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами; оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг; оказание иных услуг (полный перечень — в документе).

Работа ТРЦ возобновляется в Белово, Беловском муниципальном районе, Калтане, Междуреченске, Новокузнецке, Осинниках. Таким образом, ТРЦ работают во всех районах области. Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.

Возобновляется работа летних веранд ресторанов и кафе в Белово, Беловском муниципальном районе, Калтане, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, Новокузнецком муниципальном районе, Осинниках, Прокопьевском муниципальном округе, Тяжинском муниципальном округе. Таким образом, работа общепита на открытом воздухе возобновлена в целом по области.

С 8 июня детские сады переходят на работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Детские лагеря начинают подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Также возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов.