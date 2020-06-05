В отдаленном селе Заринское Беловского района с численностью населения около 300 человек открылся парк Победы. Общественное пространство стало первым введенным в строй объектом в региональном плане благоустройства парков этого года.

Парк Победы отремонтировали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Рабочие обустроили велосипедную дорожку, привели в порядок аллею к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также провели освещение, установили детскую и спортивную площадки с безопасными комплексами и тренажерами. Кроме того, в населенном пункте отремонтируют четыре двора, из них один — на сэкономленные в результате торгов средства. Всего на реконструкцию парка и четырех дворов в муниципальном образовании направлены 9 млн рублей. В том числе благоустройство двух дворов уже завершили.

Будут созданы общественные пространства по нацпроекту и в соседней территории — столице областного Дня шахтера-2020 Белове. В этом году в городе благоустроят парк «Приморский» в поселке Инской и сквер стадиона «Шахтер» в микрорайоне Бабанаково.

На территории парка «Приморский» в Инском подрядная организация провела демонтажные работы. Строители очистили пространство от старого оборудования, аварийных деревьев и кустарников и приступили к монтажу нового бордюрного камня. Согласно проектно-сметной документации, в реконструкцию общественного места будет вложено около 30 млн рублей. Планируется заменить тротуары, обустроить спортивные и игровые зоны, устроить смотровую площадку, в том числе площадки для катания на скейтах, установить садовые диваны, смонтировать освещение.

«У парка «Приморский» есть особенность, на которой мы хотим сделать акцент, — пояснил глава Белова Алексей Курносов. — Одна из его сторон выходит на технологический канал, откуда открывается живописный вид на Беловское водохранилище. В этом месте мы планируем обустроить амфитеатр, где люди смогут любоваться красотой водной глади».

Перед началом работ в парке жители Инского беспокоились о том, что строители вместе со старыми тротуарами уберут имеющуюся на территории велодорожку, которая пользуется большой популярностью у всех возрастов. Однако велодорожка не будет демонтирована и останется на территории места отдыха.

Всего за нынешний строительный сезон в Кузбассе отремонтируют благоустроят 58 общественных пространств (это не только парки, но и скверы, площади, тротуары, пешеходные зоны) и 308 дворов, направив на эти цели 1,2 млрд рублей из всех источников финансирования (федеральный, областной, муниципальный бюджет).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.