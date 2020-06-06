Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку школы №160 в городе Тайга и потребовал закончить строительство точно в срок – к концу 2020 года. Школу на 330 мест с бассейном строят по нацпроекту «Образование». На конец мая строительные работы были выполнены лишь на 20%.

«Школа в Тайге должна стать одной из самых современных в Кузбассе. Школьный бассейн будет первым в городе — все жители Тайги этого ждут. Сдвигать сроки сдачи объекта недопустимо. Необходимо закончить строительство до конца года, при этом качество работ должно остаться на высочайшем уровне. Здесь будут учиться, воспитываться наши дети, будущее Кузбасса. В каких условиях они будут расти, такое и будет у Кузбасса будущее», — сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Тайгу.

В новой школе будет оборудован бассейн с тремя дорожками длиной 25 метров. Здесь будут проходить занятия не только для школьников, но и всех желающих; соревнования городского уровня, сдача нормативов ГТО. Кроме того, в школе появится шахматная студия, столовая на 180 мест, пищеблок и медицинские кабинеты. На строительство и оборудование выделено 841,9 млн рублей из бюджетов разного уровня.

Глава региона посетил также фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Таежный, построенный по национальному проекту «Здравоохранение» и оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием: кардиографом, глюкометром, дефибриллятором и другим. Здесь ведет ежедневный прием пациентов фельдшер со стажем более 40 лет Игорь Загорский. По программе «Земской фельдшер» он получил отдельное жилье. Еще два таких же современных ФАПа установлены в разъездах Кузель и Сураново Тайгинского городского округа. Стоимость установки и оснащения всех трех ФАПов составила 12 млн рублей, из них федеральное финансирование – 8,1 млн рублей, из областного бюджета направлено 3,9 млн рублей.

«Такие медицинские пункты необходимы жителям небольших кузбасских поселков, откуда долго добираться до ближайшей поликлиники в районном центре. Здесь можно получить первую помощь и консультацию профессионала, работать в комфортных условиях на современном оборудовании приходят специалисты высокого уровня. Поэтому продолжим устанавливать ФАПы в селах и деревнях Кузбасса, будем помогать решать все возникающие проблемы, в том числе и кадровые», – сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, во время рабочей поездки в Тайгу губернатор посетил новое городское пространство, где установлена стела с надписью «Пограничникам всех поколений», а на прилегающей территории высажены 20 сосен. Сергей Цивилев также оценил ход строительства 24-квартирного жилого дома по улице Советская, 234 Б, а также осмотрел дом по улице Советская, 234 А, где идет капитальный ремонт.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.