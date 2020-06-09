В Кузбассе открыли развлекательные центры и аттракционы на открытом воздухе. А что с отдыхом за рубежом? Накануне стало известно, что жители страны смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или ухода за больными родственниками. Об отдыхе за рубежом речь пока не идет. Во-первых, большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ. Во-вторых, угрозу распространения коронавируса в мире пока не преодолели.

Говорить о возобновлении внешнего туризма можно будет, только если будет складываться благоприятная ситуация, а произойти это может не ранее июля, считают эксперты. Отпуск тем временем не ждет, многие кузбассовцы уже готовы паковать чемоданы и рюкзаки.

В качестве альтернативы зарубежью предлагается отдых в Кузбассе. А вот готов ли внутренний туризм к встрече с отдыхающими в этом году?

Об этом и не только поговорим с министром туризма и молодежной политики Кузбасса Антоном Пятовским сегодня, 9 июня, в 18:00 на ОТР в программе «Акценты» с Александром Смирновым.

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