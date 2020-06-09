В Кузбассе сняли ещё часть ограничений. Так, 15 июня офисы «Мои документы» вернутся к обычному режиму. Возобновляется плановая госпитализация и, к счастью для родителей и детей, начинают работу развлекательные центры и аттракционы на открытом воздухе. Как в парках проверяют карусели и готовятся встречать гостей — знает Анастасия Подоляко.

Парк открыт для посещения, но аттракционы начнут работать только со следующей недели — с 15 июня. Однако, техническая служба каждый день делает тестовый запуск, чтобы быть уверенными, что все механизмы работают исправно.

Уже с понедельника аттракционы будут открыты для всех. А пока, как полагается перед приходом гостей, сотрудники парка тщательно готовятся. Разрабатывают новые правила посещения. В частности, рассаживать посетителей на каруселях теперь будут, соблюдая дистанцию 1,5 метра.

Для гостей маски и перчатки — по желанию. Обязательно только соблюдение социальной дистанции. Для этого сотрудники парка возле аттракционов, касс и торговых точек нанесли специальную разметку. Ещё одно новое правило: к утреннему ритуалу технической проверки каруселей добавилась их обязательная санитарная обработка.

Ещё одно нововведение, которое позволит минимизировать социальные контакты. На аттракционы теперь пропускают без билетов. Их заменяет пластиковая карта. Такое обслуживание и быстрее, и безопаснее.

На каруселях, колесе обозрения, ракушках и горках скоро можно будет прокатиться. А батуты пока не надувают. Обрабатывать их поверхность сложно. И делать это нужно чаще. Поэтому они пока остаются в таком виде до особого распоряжения.

Автор: Анастасия Подоляко