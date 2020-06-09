Заслуженный артист театра, профессиональный фотограф, член международного и российского Союза художников и просто человек с активной жизненной позицией Виктор Пономарёв в свои почётные 80 лет продолжает писать картины. В последнее время выбирает портреты. На них — участники Великой Отечественной войны. С художником и его работами познакомилась Кристина Орехова.

Творческий путь будущего художника начался в нелёгкие годы войны. В сложное послевоенное время, когда Виктору было всего 10 лет, мама уже продавала его картины. Это помогало прокормить семью. За всю жизнь освоил разные жанры живописи и помимо карьеры артиста театра многие его знают и как знаменитого художника.

Одно из последних увлечений — перенесение на холст портретов, запечатлённых на фотоаппарат. Тема судеб ветеранов сейчас в приоритете. Их все меньше. Про кого-то собирает информацию специально, а одна из удачных работ вышла случайно — на 65-летие Победы в Новосибирске около железнодорожного вокзала сфотографировал дедушку, образ которого запал в душу. Но в картину задумка превратилась совсем недавно.

Признаёт, что именно этот портрет писать было сложно. Как будто все горести войны вкрапились во взгляд этого человека. Многие подмечают, что даже цветы дедушка держит как автомат…

В свои 80 лет Виктор Пономарёв собирается продолжать любимое дело. Хочет нарисовать как можно больше людей, которые достойны оставаться в памяти потомков и истории страны. Возможно, именно портреты фронтовиков скоро он покажет на новой выставке. И об этом мы обязательно расскажем.

Автор: Кристина Орехова