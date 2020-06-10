О мероприятиях по благоустройству и развитии территории глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов доложил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

«В Топкинском муниципальном округе в этом году запланированы масштабные ремонты учреждений образования — из различных источников на эту работу выделяется почти 163 млн рублей. Будет обновлен Топкинский технический техникум, 1 сентября после капитального ремонта примет учеников Трещинская средняя школа. По просьбе родителей добавили в этот список детский сад «Огонек». Реализация всех проектов у меня на контроле. Прошу следить, чтобы все ремонты выполнялись в срок, сообщать о затруднениях — будем помогать», — сказал Сергей Цивилев на встрече с главой Топкинского муниципального округа.

Одной из тем обсуждения стал ремонт крыши детского сада «Огонек» в городе Топки. С этой проблемой родители и сотрудники учреждения обратились к губернатору 26 мая. На данный момент специалисты оценили расходы на ремонт крыши, составили проект работ и объявили конкурс. На ремонт будут выделены более 1,6 млн рублей из местного бюджета. Открытие детского сада после ремонта намечено на 1 августа. К этому времени строители проведут также косметический ремонт внутри здания. До августа дети временно распределены по другим детским садам.

В 2020 году в муниципалитете построят и сдадут в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью 3760 кв. метров на 111 квартир. Также ожидается что будут построены и введены в строй частные дома общей площадью 7,24 тыс кв. метров. План по вводу жилья на текущий год в объеме 11 тыс. кв. метров будет выполнен, подчеркнул Сергей Фролов.

Запланирован большой объем работ по благоустройству. В округе отремонтируют 26,8 км дорог, в том числе асфальтобетонных – 9,6 км, с щебеночным покрытием – 17,2 км. Общая стоимость работ — 46 млн рублей.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в округе в этом году приведут в порядок восемь дворовых территорий, построят более 700 метров пешеходных дорожек. На муниципальные средства в 47 жилых кварталах построят 17 км новой сети уличного освещения, заменят 1451 светильников на светодиодные, поставят 47 новых остановочных павильонов, оборудуют два проекционных пешеходных перехода.

Продолжается подготовка к отопительному сезону: в округе ремонтируют 31 котельную. За счет местного бюджета будут отремонтированы 6 км водопроводных сетей. В целом, Топкинский муниципальный округ в этом году вкладывает в развитие ЖКХ более 35 млн рублей из собственных средств. Продолжится строительство газопроводных сетей, план на 2020 год – 3,5 км. Кроме того, начнется газификация частного сектора.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.