В Кузбассе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Напомним, по распоряжению Сергея Цивилева каждый житель региона обязан носить в общественных местах средства индивидуальной защиты. Ими же должны обеспечивать своих покупателей торговые предприятия. Все ли придерживаются этих правил? Проверила и Арина Мерлова.

С 1 июня кузбасские торговые центры возобновили свою работу. Правда, в них должны быть соблюдены все меры безопасности: на полу — обязательная разметка, напоминающая о социальном дистанцировании, а на входе в каждый торговый зал — бесплатные маски и дезинфекторы.

В одном из торговых центров в ходе рейда были выявлены нарушения. Под напором сотрудников Роспотребнадзора администратор торгового зала всё же принесла бесплатные средства индивидуальной защиты. Но несоблюдение правил безопасности уже зафиксировано. Составлен административный протокол.

Сотрудники полиции также проводят рейды по соблюдению масочного режима. Проверяют граждан. Если нет средства индивидуальной защиты, выносят предупреждение.

За нарушения масочного режима предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Рейды проводятся регулярно. Поэтому средства индивидуальной защиты сберегут здоровье и семейный бюджет.

Автор: Арина Мерлова