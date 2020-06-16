Музей памяти участника Великой Отечественной войны кузбассовца Николая Ивановича Масалова и центр военно-патриотического воспитания будут созданы в пгт Тяжинский. Решение было принято на рабочей встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с главой Тяжинского муниципального округа Сергеем Кошкиным. Глава региона поручил оперативно разработать проект музея, а на прилегающей территории установить военную технику и оборудовать места для занятий по военно-патриотическому воспитанию.

«Николай Иванович Масалов – Герой Кузбасса. Его подвиг – спасение немецкой девочки 30 апреля 1945 года – вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание известного монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Считаю, что на его малой родине должен быть музейный комплекс его имени, чтобы память о нем передавалась из поколения в поколение. Музей Николая Масалова станет точкой притяжения туристов, мы будем привозить туда ребят со всего Кузбасса. Правительство окажет поддержку в организации музея: выделим финансирование, поможем разработать проект реконструкции здания», – сказал Сергей Цивилев.

Сергей Кошкин со своей стороны сообщил, что музей будет организован в реконструированном здании по улице Садовая, 6. Дополнением будущего музейного комплекса станет автобус «Музей на колесах», посвященный подвигу Николая Масалова, который муниципалитет получил в этом году по президентскому гранту. «Музей на колесах» будет также задействован при проведении памятных мероприятий с 22 по 24 июня.

Также Сергей Кошкин доложил, что в 2020 году в округе отремонтируют 8 км дорог в поселках городского типа Тяжинский, Итатский, селах Ступишино и Листвянка. На обновление дорожного полотна направлены 52,5 млн рублей из бюджетов региона и муниципалитета. Уже проведены аукционы, подрядчики начали работу на объектах.

Кроме того, начался ремонт дворов в пгт Тяжинский и благоустройство зоны отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды» на сумму 7,3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.