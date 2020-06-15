Когда дорога может стать препятствием в получении знаний. К нам в редакцию позвонили жители Кировского района областной столицы, дети и внуки которых ходят в школу №15 по адресу Инициативная, 125а. Уверяют, что травмироваться можно и в сухую погоду, не говоря уже о периоде дождей. Разбиралась в вопросе Кристина Орехова.

Надежда Фёдоровна за 38 лет, что живёт здесь, капитального ремонта дороги к школе не помнит. За эти годы выучились её дети и внуки. Всем зачастую приходилось преодолевать своеобразную полосу препятствий в виде луж и грязи весной и осенью.

Благоустроенный проезд к школе есть. Со стороны улицы Халтурина. Но он — единственный. Сделан в рамках ремонта прилегающей к дому территории.

В управляющей компании рассказали: собственники, определяя границы благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», отказались от ремонта участка, который находится между школой и домом.

При этом жители двора, заполняя заявку на участие в программе по благоустройству, проголосовали за смену кадастровых границ, а управляющая компания отправила документы в администрацию города и ожидает решение, которое определит, кто будет нести ответственность за благоустройство данного участка.

Собственники дома и представители УК считают, что дорога к школе — объект социальный. И в этом случае тратить свои деньги на ремонт данного объекта жители не хотят. Собираются коллективно обращаться в администрацию города.

Автор: Кристина Орехова