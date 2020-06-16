В центре Кемерова проспект Шахтеров, залатанный в прошлом году так, что лучше бы и не делали, уже начали ремонтировать. В какие сроки его завершат? Какие города региона вошли бы в топ – пять с самыми «убитыми» дорогами и какие несоответствия стандартам чаще всего выявляются инспекторами на уже отремонтированных трассах? Что сделано за последнее время для повышения эффективности дорожно- строительных работ в Кузбассе на федеральных, региональных и муниципальных автодорогах? И, главное, как повлиять на качество ремонта дорог самим жителям?

Об этом и не только поговорим с советником губернатора по дорожному строительству и благоустройству, директором ООО «Стройдорэкспорт» Сергеем Апариным.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале ОТР (9 кнопка) проект «Акценты» с Александром Смирновым.

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