Совет по вопросам попечительства в социальной сфере совместно с фондом «Доброе дело» вручил электрический подъёмник семье Татариновых. В ней воспитывается мальчик с диагнозом ДЦП.

«Мама»- первое слово Дмитрия. Он произнёс его в 4 года. Речь понимает хорошо, но ответить не может. ДЦП, гидроцефалия. 19 лет. Ходить может только с опорой. Зато ползает. Научился сам есть. Ухаживает за юношей мама.

Надежда написала письмо в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Попросила помочь приобрести электрическое средство реабилитации. Его стоимость — более 100 тысяч рублей. Неподъёмная для семьи сумма. Отреагировали оперативно.

Надежда уже ознакомилась с инструкцией к электроподъёмнику и посмотрела несколько видеороликов в интернете. Будет учиться им управлять. В Совете подчеркнули — если возникнут трудности, помогут и в этом.

Ежедневные упражнения, лекарства и игры с сестрой — всё это помогает в реабилитации. Дмитрию предстоит большая работа. Надежда верит: когда-нибудь её сын заговорит предложениями. Надеется на это и пятилетняя Лиза. Девочка хочет стать врачом, чтобы вырасти и вылечить брата.

Автор: Арина Мерлова