К 300-летию промышленного освоения региона в кемеровском Международном аэропорту имени Леонова появится современный пассажирский терминал. Комплекс позволит увеличить пропускную способность в 2 раза. На месте будущего аэровокзала побывала корреспондент Анастасия Подоляко.

Куб из стекла и стали. Таким будет новый терминал. В здании 3 этажа на поверхности и один под землёй. Стиль — космический. Атмосферу невесомости дизайнеры создадут с помощью зенитных фонарей и обилия свободного пространства. Например, высота потолка над зоной регистрации будет 15 метров. А в центральном холле установят копию корабля «Союз», на котором летал Алексей Леонов.

Улучшат не только воздушную, но и наземную инфраструктуру. На пересечении улиц Тухачевского и Терешковой построят кольцевую транспортную развязку. Уже в июле проект передадут на специальную экспертизу.

Пункты паспортного контроля и выхода на посадку будут оснащены устройствами считывания штрих-кодов с талонов. С помощью этой системы будет возможно определить местонахождение пассажира на любом этапе его обслуживания. После воплощения всех идей площадь аэровокзала вырастет в 2,5 раза. А между старым и новым терминалами планируется сделать тёплые переходы.

В новом терминале будет 2 гейта и 2 телетрапа. При этом в здании устроят конструкцию, с помощью которой, если это будет необходимо, легко можно сделать третий. Но это только в мае 2021 года.

Автор: Анастасия Подоляко