С соблюдением всех мер безопасности в этом году на каникулах планируется трудоустроить более 2000 юных кузбассовцев. В первую очередь это дети из малообеспеченных, многодетных семей, подростки, состоящие на профилактическом учете. Они будут помогать в учреждениях образования, культуры и спорта, работать на пришкольных участках. Как прошёл первый рабочий день трудовых отрядов, расскажет Кристина Орехова.

Для Маргариты это — первое трудовое лето. В свой рабочий день волнуется. Но успокаивает то, что устроена она в Детскую художественную школу. Её девушка успешно окончила недавно. Действительно, родные стены помогают. Подростки моют мольберты, приводят в порядок натурный фонд.

Помимо уборки внутри здания в зону ответственности на этом объекте входит благоустройство клумб и рядом стоящего сквера. Работы ведутся по предписаниям Роспотребнадзора: в помещениях — в масках и перчатках. На улице можно без средств индивидуальной защиты, но с соблюдением дистанции.

В среднем за 10-12 дней при 4-часовой ежедневной занятости ребятам выплатят до 5,5 тыс. рублей. Если среди вашего окружения есть молодые люди, кто желает провести лето с пользой, можно звонить в управление образования администрации города Кемерово. Телефоны: 58-38-47, 36-46-19.

Автор: Кристина Орехова