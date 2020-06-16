В финальную стадию строительства и отделки перешёл ремонт одного из залов Кузбасского государственного краеведческого музея. В 2019 году в честь его 90-летия правительством региона были выделены средства на полную реконструкцию отдела природы. По обновленным залам прогулялась Елизавета Матико.

Бабочки здесь теперь живут круглый год. Земноводным и рептилиям тоже нашлось место. Краеведческий музей Кузбасса после масштабного ремонта обновил коллекцию экспонатов, открыл несколько новых залов. Некоторые из них уже готовы принять посетителей. Полезные ископаемые все желающие могут изучать в музейной кладовой. Для этого выделена специальная зона. Исследователю доступен архив минералов и других ископаемых и телевизоры, на которых можно найти нужную информацию.

На полу в середине зала с природными ископаемыми будет интерактивная карта. Наступив на нужную зону, посетителю будет доступна информация о животном и растительном мире Кузбасса, полезные ископаемые. Текстовая информация появится и на стеклянном экране.

Зал палеонтологии включает в себя детскую игровую с большим зелёным зауроподом. Позже в этом же зале появится уголок виртуальной реальности. С помощью проекторов на стены будет транслироваться изображение растительности и самих динозавров.

Синим цветом в музее выделен зал мамонтовой фауны. В центре будет представлен натурный скелет высотой порядка трёх метров. Будут и другие экспонаты. Посетители смогут увидеть различные останки. Часть из них нашли кузбассовцы на разрезах или собственных огородах, часть — при археологических раскопках. Еще одно новшество — образовательный центр, расположенный в другом крыле.

Музей открыт для посетителей с 16 июня. Экскурсии проходят с соблюдением всех мер безопасности. Средства индивидуальной защиты есть даже у динозавров.