Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского начали применять новый метод лечения пациентов после инсульта и черепно-мозговых травм. Ботулинотерапия. Что это такое? И чем она полезна? Рассказывает Арина Мерлова.

Заново учится ходить и разговаривать. 5-е сентября 2018 года Роман Ленько помнит отрывками. Готовил завтрак. Резко стало плохо. Успел вызвать скорую помощь и упал. Инсульт. Потеря речи. Каждое движение вызывало боль. Сейчас медленными, но уверенными темпами восстанавливается.

Роман — один из первых пациентов, которого начали лечить новым способом. Ботулинотерапия. Простыми словами — вакцинация. Препарат блокирует передачу сигнала от нерва к мышце. Она расслабляется и боль прекращается. Укол необходимо ставить 3-4 раза в год. Курс — 24 месяца. Ботулотоксин безопасен. Количество побочных эффектов минимальное.

20 пациентов уже начали проходить курс ботулинотерапии. Роман пока получил только один укол, но изменения уже заметил. Теперь может безболезненно двигать руками и ногами. В его случае это уже большая победа. Конечно, о полном восстановлении врачи пока говорить не могут. Но уверяют: у мужчины впереди ещё ни одно здоровое достижение.

Автор: Арина Мерлова