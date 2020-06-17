Кузбассовцы присоединяются к акциям, посвящённым 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: украшают свои окна, автомобили и рабочие места. Сегодня на набережной волонтеры запустили в небо голубей… Как ещё сохраняют память о подвигах солдат — узнавала Елизавета Матико.

Великая Отечественная застала Михаила Тюмерова когда ему было 27 лет. Служил в артиллерийских войсках, прошёл войну, участвовал в освобождении Европы. Весной 45 получил серьёзное ранение в голову. Внучка признаётся: чудом остался жив. За боевой подвиг был награждён орденом Отечественной войны 1 степени. Вера Юрьевна не позволяет себе забыть о подвигах тех, кто приближал победу.

Акция «Вахта Победы — Кузбасс» проходит в течение Года памяти и славы. Её участники могут размещать на окнах своих домов портреты родственников, которые ушли на войну или работали в тылу, украшать окна, общественные пространства и транспорт символами Победы. Найти их можно найти на официальном сайте акции.

Ещё одна акция, к которой могут присоединиться кузбассовцы, — «Свеча памяти». В этом году она проходит онлайн.

Чтобы принять участие и зажечь свечу, нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать на кнопку в верхнем правом углу. После можно скачать видеофайл и поделиться им в социальных сетях.

Каждая зажжённая свеча — 1 рубль. Собранные деньги будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В акции «Голубь мира» сегодня приняли участие активисты движения «Волонтёры Победы». У Вечного огня на набережной они запустили в небо 75 птиц, как символ памяти о подвиге народа-победителя.

Всероссийские и региональные акции запланированы и на 24 июня. Масштабный праздник, посвящённый 75-летию Победы, в этом году пройдёт в четырёх городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Прокопьевске. Трансляцию парада проведёт наш телеканал. Следите за эфиром.