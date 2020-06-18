Строительство первых многоквартирных домов в микрорайоне «Новый городок» на окраине поселка городского типа Яя начнется в середине июля. Площадка под застройку уже подготовлена. Об этом рассказал глава Яйского муниципального округа Евгений Мяленко на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Два дома на 42 и 40 квартир начнут возводить после того, как проект комплексной застройки микрорайона получит положительное заключение экспертизы. Это будут первые в микрорайоне многоквартирные дома, к 2022 году в «Новом городке» построят 14 многоквартирных домов общей площадью 56,7 тыс. квадратных метров. Часть квартир получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Губернатор Кузбасса поручил министерству строительства обеспечить высокое качество строительных работ.

«Мы увеличиваем объемы строительства по всему Кузбассу. В прошлом году в Яйском муниципальном округе ввели более 3 тысяч квадратных метров жилья, в этом году муниципалитету поставлена задача построить почти в 4 раза больше — 12 тысяч квадратных метров. В поселке Яя появится новый современный микрорайон, в ближайшее время там начнут строить первые дома. Проект важный для людей, с большой социальной составляющей, поэтому правительство Кузбасса совместно с проектным институтом «Кузбасспроект» возьмут его под свой контроль и при необходимости окажут подрядчику поддержку, помогут обеспечить высокое качество строительных работ», – сказал Сергей Цивилев в ходе встречи.

Территория муниципалитета планомерно благоустраивается, доложил Евгений Мяленко. В деревне Марьевка отремонтировали дороги, фасады нескольких многоквартирных домов и учреждений социальной сферы. Такие же работы запланированы в селах Кайла и Улановка.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в поселке городского типа Яя благоустроили 10 дворовых территорий, начали благоустройство парка «Тополек» – там проложили пешеходные и велосипедные дорожки, установили новую сцену, отремонтировали обелиск Славы.

По программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в населенных пунктах округа приводят в порядок детские игровые и спортивные площадки, а также памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Бекет. Общая стоимость работ — более 7 млн рублей.

В Кайлинской средней и Марьевской основной школах в этом году созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Помещения под «Точки роста» отремонтировали в рамках федерального проекта «Современная школа», стоимость работ составила 3,5 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.