По новой дороге теперь ходят жители села Поломошное. Несколько лет они задыхались от пыли гравийной дороги. Укладывать новое покрытие завершили накануне. Подробности в нашем сюжете.

Сейчас жители улицы Советской в селе Поломошное могут сушить бельё на улице и открывать окна в домах. Раньше для них это было роскошью, ведь за оградами была гравийная дорога. По ней каждый день ездила крупная техника. Пыль, в прямом смысле, стояла столбом. Потом оседала… толстым слоем.

Проблема не решалась больше 10 лет. Жители вспоминают: местные чиновники из года в год просили потерпеть… ещё немного.

Спасительным стало письмо. Его Наталья передала Сергею Цивилеву во время рабочей поездки губернатора в Яшкинский округ. Глава региона в проблеме пообещал разобраться этим же летом. Ситуацию держал контроле: встречался с представителями местной власти и по телефону общался с автором письма.

Рабочие вернутся сюда в следующем году. Планируется отремонтировать ещё 2 улицы, а это около 5 километров покрытия.