В преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ по всему Кузбассу проводится работа по подготовке избирательных участков.

Членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей проверяют на наличие антител к COVID-19. Процедура нужна для уменьшения рисков, связанных с распространением коронавируса.

В Белове обследуют 733 человека, которые будут работать на 55 участках города.

«Необходимо не просто провести тестирование, но и в случае выявления у членов комиссии положительного результата провести повторное исследование методом ПЦР. С моей точки зрения, это беспрецедентные меры, которые предприняло правительство Кузбасса для того, чтобы максимально обезопасить граждан региона», — отметил главный врач Беловской городской больницы №1 Михаил Гордеев.

Источник — Цивилев.Live