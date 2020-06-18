Тайгинские мастера изготавливают одежду из кедра. Сейчас, во время пандемии коронавируса, показы отменены. Но во время самоизоляции были сшиты новые костюмы. Не только пообщалась с умельцами, но и примерила некоторые аксессуары Анна Егорова.

Модное дефиле специально для канала «Кузбасс Первый». Летящей походкой пройти сложно. Весит такой костюм до семи килограммов. Модели шутят: зато осанку держат хорошо. Показ коллекции сопровождается не только красивой музыкой, но и шелестом мелких деревянных деталей.

Есть здесь и свой Папа Карло. Только из полена у него получаются заготовки для платьев, кокошников и даже обуви. Виктор Кошкарёв 20 лет назад придумал «Любавушку». Уверяет, что кедр — не только мягкий, но и доступный материал. Толщина некоторых деталей меньше миллиметра. Ювелирная работа.

Коллекции уникальны. Таких не то, что в регионе, в России нет. Коллектив знаком московскому, сочинскому, красноярскому зрителю…. Международное признание детский театр моды получил в Париже и Арабских Эмиратах.

От эскиза до воплощения образа — около месяца. В основе большинства моделей — тканевая база. На неё пришивают или приклеивают так называемую «деревянную чешую». И так после каждого показа. По аплодисментам и вспышкам фотокамер модели сейчас, конечно, скучают. Но пока ждут новых выступлений, шьют новые шедевры из такого родного таёжного кедра.

Автор: Анна Егорова