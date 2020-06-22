В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне памятники землякам, которые воевали на фронте, а после войны одерживали трудовые победы, установлены в селах Красная Орловка и Сосновка, а также в поселке Елань. 24 июня стелы с именами «Дважды победителей» появятся в поселке Нижние Кинерки.

Уникальный проект «Дважды победители» был разработан и реализован в Кемеровском районе в 2011 году. Через 7 лет, в 2018-м, к проекту присоединились все муниципалитеты Кузбасса. В каждой территории реализуются свои инициативы в рамках теперь уже регионального проекта.

В поселке Елань и селе Красная Орловка установлены памятники по одному образцу. По обе стороны плиты, где на одной стороне выгравированы имена погибших в годы Великой Отечественной войны, на другой – дважды победителей. На стеле в селе Красная Орловка имена 85 погибших фронтовиков и 130 односельчан, вернувшихся с войны. В поселке Елань – фамилии 42 погибших и 116 победителей. В селе Красная Орловка памятник был реконструирован, в Елани — установлен новый.

Памятник в селе Сосновка появился рядом с ранее существующим монументом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны односельчанах. На новом монументе увековечены имена 137 фронтовиков, вернувшихся с войны и работающих в родном селе.

Все монументы изготовлены и установлены на средства благотворителей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.