Ежегодно Международный наукометрический рейтинг SCImago Institution rankings (SIR) публикует оценки по состоянию научных исследований, среди ведущих мировых научно-исследовательских центров и университетов.

Вузы включаются в рейтинг автоматически, если соответствуют всем необходимым требованиям.

КузГТУ занял второе место среди технических вузов Сибири, 16 место среди 136 вузов России и 548 место среди 3897 университетов мира.

Методология расчета основана на трех показателях: результатах научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также показателе социального воздействия.

По первому критерию кузбасский вуз занимает второе место в Сибири и 11-ю строчку по России. Он делит эту позицию с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом.

По критерию социального воздействия КузГТУ занимает 23-ю позицию по стране, а в рейтинге инноваций – 44 место и разделяет это место с Казанским государственным энергетическим и Санкт-Петербургским архитектурно-строительным университетами.