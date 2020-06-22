22 июня по всей стране объявлен Днём памяти и скорби. Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня состоялась ежегодная акция «Красная гвоздика». Как с помощью символичного цветка не только сохранить историю, но и помочь ветеранам? Расскажет Анастасия Подоляко.

Символ памяти и благодарности, написанный краской. Кемеровская художница Елизавета Рихтер посвятила акции свою работу. Она ещё не завершена, но уже видно: на лацкане пиджака — красная гвоздика. Автор подчёркивает: арт-объект — ещё и своеобразная инструкция. Напоминание, что носить значок стоит только на груди.

Нарисовать, сложить из бумаги или склеить. Кемеровчане в память о подвиге предков создают героический символ своими руками.

Акция в России проходит уже 5 раз. Каждый год, начиная с 15 апреля, «красные гвоздики» появляются в крупных сетевых магазинах, а на улицах их раздают волонтёры. Сейчас приобрести символ можно и онлайн. Плата — символическая. Все полученные деньги идут в благотворительный фонд «Память поколений». Это вклад в помощь ветеранам, которые нуждаются в лечении, лекарствах или операциях. Так что каждый, кто носит такой значок, может говорить: «Я помню погибших героев. Я помогаю живущим».

Автор: Анастасия Подоляко