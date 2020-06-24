В южной столице Кузбасса сегодня, 24 июня, прошел торжественный марш в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали 10 пеших парадных расчетов. Прохождение открыл символ Победы – легендарный танк Т-34.

Эта машина прошла сложный боевой путь, воевала с 1944-го года. Танк дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. После войны танк находился в советских танковых частях в Германии и Чехословакии. 9 мая 1973 года танк был торжественно установлен на постамент на площади Побед возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината в Новокузнецке. Спустя 47 лет машину сняли с постамента и восстановили для участия в торжественных мероприятиях. 1 июля Т-34 вернется на свое место.

В составе пеших расчётов в прохождении участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, студенты Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники МЧС, Росгвардии, ветераны боевых действий и пограничных войск. Ветераны боевых действий в Афганистане пронесли по улицам Новокузнецка георгиевскую ленту длиной 75 метров, в ознаменование 75 лет мирной жизни.

В механизированной части прохождения были задействованы БМ-13 («Катюша»), 4 автомобиля времен Великой Отечественной войны с установленными на них орудиями, 5 грузовых автомобилей военного периода, а также современная боевая техника: БТР-80, БТР-КШ, бронеавтомобиль «Тигр», БМ-21 «Град» и другая техника. Механизированную колонну замыкали восстановленные энтузиастами мотоциклы и автомобили советского производства.

С 75-летней годовщиной Победы новокузнечан и гостей города поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: «Кузбасс внес огромный вклад в Победу. На фронт ушли 415 тысяч жителей региона, 165 тысяч погибли. С первого дня войны в Кузбассе начала формироваться 376-ая Кузбасская стрелковая дивизия, которая уже в декабре 1941 года участвовала в боевых действиях под Ленинградом. Кузбасс принял более 70 заводов, эвакуированных из европейской части страны, здесь были развернуты более 70 госпиталей для тяжелораненых. Когда мужчины ушли на фронт, в шахты спустились женщины. А дети, подростки, встали к заводским станкам и ковали оружие Победы. Здесь, в Новокузнецке, был совершен настоящий трудовой подвиг. В годы войны на Кузнецком металлургическом комбинате выплавили половину всей брони для советской армии. За это КМК был удостоен Ордена Кутузова I степени — это полководческий орден, им награждались командующие фронтами и армиями за операции, в результате которых было достигнуто поражение врага. Сегодня, в годовщину Парада Победы 1945-ого, над городом впервые парит дирижабль с копией этого ордена, как 75 лет назад над Москвой парил дирижабль с копией Ордена Победы. Это подарок жителям Новокузнецка и всего Кузбасса. Наше обращение в Министерство обороны Российской Федерации о передаче Боевого Знамени 376-ой Кузбасской краснознаменной стрелковой дивизии поддержано. Оно будет передано на вечное хранение в наше президентское кадетское училище. Желаю всем нам одного — быть достойными памяти наших предков. Так же любить нашу Родину, так же трудиться на ее благо. Мира, добра и процветания — каждому из вас, Кузбассу и всей России».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.