Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня. В Кузбассе открылись 1 676 участков для голосования, они будут работать ежедневно до вечера 1 июля. Жители Кузбасса могут по своему выбору проголосовать в любой день на участках, либо принять участие в голосовании дома или на придомовой территории — для этого достаточно оставить заявку в системе «Госуслуги».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в голосовании сегодня утром на участке № 331 в Кемерове.

На всех участках действуют профилактические меры: избиратели проходят по дезинфицирующим коврикам, им измеряют температуру и выдают индивидуальные наборы для голосования, в которые входят ручка, медицинская маска и перчатки. О соблюдении мер предосторожности голосующим рассказывают члены участковых избирательных комиссий и волонтеры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.