Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта цифровой техники в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В каждый комплект входят 38 ноутбуков, две интерактивные доски и многофункциональная офисная техника (принтер-сканер-копир). На покупку техники из федерального бюджета выделено 223,5 млн рублей, из областного — 8,6 млн рублей.

«Современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий, период дистанционного обучения еще раз это доказал. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» за период с 2019 по 2024 год мы обеспечим современной техникой почти половину школ и организаций профессионального образования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Комплекты цифровой техники получили 86 школ, 16 техникумов и колледжей Кузбасса. Новое оборудование позволяет обновить кабинеты информатики, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот.

В 2019 году Кузбасс получил по нацпроекту 49 комплектов цифровой техники для школ и техникумов. В течение 2021-2022 годов планируется поставить в кузбасские образовательные учреждения еще 143 комплекта цифрового оборудования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.