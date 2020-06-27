Сегодня основная часть молодёжного кемеровчан в перерыве между тренировками пришла на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Для Михаила Москаленко — это первое голосование в жизни.

«Я считаю, что это мой долг. Ведь я — гражданин своей страны. Мы сплоченный коллектив и решили в этот день прийти и вместе выразить свою позицию», — рассказал защитник молодёжной команды.

Вместе с игроками на избирательный участок пришёл и наставник молодёжной команды Павел Якушев.

«На разминке парни предложили: хотим вместе проголосовать, естественно, я поддержал и проголосовал вместе с ними. Мои чемпионы первые во всем: в достижении спортивных рекордов и в выражении гражданской позиции», рассказал тренер молодёжного команды.

Хоккейный клуб был основан в 1948 году под названием «Шахтёр». Два сезона подряд, в 1954-1955 годах, побеждал в первенстве РСФСР. В 1972 году переименован в «Кузбасс». В Высшей лиге чемпионата страны выступает с сезона 1955-1956 (за исключением сезона 1985-1986).