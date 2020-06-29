За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Новокузнецк – 13, Анжеро-Судженск – 4, Белово – 4, Киселевск – 1, Междуреченск – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в Киселёвске.

3 пациента выздоровели. Таким образом в Кузбассе 707 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 945 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".