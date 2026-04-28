Благодаря социальным контрактам жители Кузбасса получают шанс реализовать себя в бизнесе, приобрести новые навыки и создать рабочие места. Эта программа, входящая в нацпроект «Семья», запущена по инициативе Президента Владимира Путина и при содействии партии «Единая Россия».

Губернатор Илья Середюк отметил, что социальный контракт открывает перед людьми двери к новым возможностям:

«Такая мера поддержки помогает людям найти свой путь в профессии или открыть собственный бизнес. Она уже приносит заметные результаты. Только с начала этого года кузбассовцы, в том числе участники СВО, оформили 1 609 контрактов на сумму 219 млн рублей. Поддерживая таких начинающих предпринимателей, мы работаем на диверсификацию экономики Кузбасса. Каждый новый бизнес – это шаг к снижению зависимости от угольной отрасли».

Социальный контракт действует в регионе с 2021 года. За это время более 29 тысяч кузбассовцев смогли воспользоваться этой мерой поддержки. Помимо финансовой помощи, которая может достигать 350 тысяч рублей, программа позволяет получить государственное финансирование на обучение новой профессии.

Узнать подробности о том, как оформить социальный контракт, можно на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Кузбасса или обратившись в местные органы соцзащиты.