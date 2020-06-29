В России в целом и в Кузбассе в частности продолжается голосование по поправкам в Конституцию страны. На избирательных участках соблюдаются все меры безопасности. Гражданам выдают одноразовые маски, перчатки. Регулярно дезинфицируют и помещения. В этом помогают ультрафиолетовые рециркуляторы, которые начал изготавливать Кемеровский механический завод. Тему продолжит Арина Мерлова.

15 минут и прибор собран. За неделю приноровились собирать рециркуляторы быстро. Первая тысяча — уже на избирательных участках. Кемеровскому механическому заводу – 90 лет. Изготавливают запчасти для сельхозтехники, спортивные товары, изделия из металла… В условиях пандемии научились делать клапаны для аппаратов ИВЛ. Бактерицидная лампа — ещё одна новая разработка.

Сотрудники завода понимают: здоровье кузбассовцев сейчас напрямую зависит и от них. Одна такая бактерицидная лампа может дезинфицировать воздух в помещении площадью до 90 квадратных метров.

Электрическую составляющую рециркулятора закупают. Это ультрафиолетовые лампы и вентиляторы. Остальные детали — корпус, основание со стойкой — изготавливают непосредственно на заводе.

Избирательный участок №209. И здесь рециркулятор уже работает. Кстати, он абсолютно не токсичен для человека, обеспечена полная безопасность. Поэтому проводить дезинфекцию воздуха можно в присутствии людей.

Дезинфекцию проводят по графику: по 20 минут каждые 2 часа. Пока рециркуляторы работают только на избирательных участках. Но механический завод планирует изготовить ещё 20 тысяч бактерицидных ламп и обеспечить ими медицинские учреждения Кузбасса.

Автор: Арина Мерлова