Не остались в стороне от выбора будущего развития страны и представители спорта и культуры. Накануне на избирательные участки приходили целыми семьями. С ними пообщались мои коллеги

Спортсмена Степана Фёдорова на избирательном участке узнают даже в маске. Никакие регалии не снимают ответственности за безопасность процедуры. Скорее наоборот. Для этой семьи голосование — долг. Прежде всего, перед собой и детьми. Ведь решается будущее страны, в которой им предстоит расти.

Всей командой на избирательный участок пришёл хоккейный клуб «Кузбасс». Не сделали исключение даже те, кому временно по здоровью положено ограничить физическую активность.

В пункт проведения голосования пришли и представительницы ансамбля старинной казачьей песни «Росстань». Одна из предложенных поправок — о культуре России, что она является уникальным наследием и охраняется государством.

Всего поправок 206. Ознакомиться с их полным списком можно на сайте конституция2020.рф. Сделать выбор можно уже сейчас.

Автор: Кристина Орехова