Изменения, которые касаются каждого. Избирательная комиссия напоминает горожанам: чтобы выразить своё мнение, необходимо предъявить на участке паспорт. После сверки всех необходимых данных, гражданину будет выдан бюллетень. С теми, кто воспользовался правом досрочного голосования, пообщалась Дарья Кашинская

Более 10 тысяч общественных наблюдателей работают на избирательных участках. Среди них — представители партий, а также крупных некоммерческих организаций.

Безопасность — главное. Соблюдена социальная дистанция. Каждый час дезинфицируют входные двери зданий, помещения, столы, кабинки…

В рабочую группу по подготовке поправок входили представители отраслевых профсоюзов. Они тоже воспользовались правом досрочного голосования.

Избирательные участки 1 июля будут работать с 8 утра до 8 вечера. По указу президента России Владимира Путина всероссийский день голосования официально объявлен выходным.