Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) снова включил Кузбасс в число регионов России, где реализуются самые эффективные меры и проекты социально-экономического развития. Эксперты института отметили Кузбасское соглашение о частичной компенсации первого взноса по льготной президентской ипотеке для сотрудников ряда крупных предприятий. Инициатива Кузбасса возглавила подготовленный ЭИСИ список лучших региональных практик России за период с 22 по 28 июня.

Четырехстороннее Кузбасское соглашение — это дополнительная мера поддержки для тех, кто хочет оформить президентскую ипотеку под 6% годовых на срок до 30 лет. Ипотека оформляется только на новые квартиры, максимальный объем займа для Кузбасса — 6 млн рублей. Соглашение подписали правительство Кузбасса, работающие в области крупные банки, застройщики и работодатели региона. По условиям соглашения, работодатели будут компенсировать сотрудникам часть суммы на первоначальный взнос, который составляет 20% от стоимости жилья. Каждое предприятие будет самостоятельно решать, какую часть взноса субсидировать, но в соглашении зафиксировано, что компенсация должна составлять не менее 10% от суммы взноса. Инициатором подписания соглашения стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На данный момент к соглашению присоединились Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», ХК «СДС», СК «Програнд», АСО «Промстрой», ООО «Стройдорэкспорт», ООО «Кузбасский скарабей», СПК «Береговой».

«Компенсация первого взноса сделает президентскую ипотеку еще доступнее для людей. На момент подписания соглашения уже известно о желании других банков присоединиться к этой программе. Мы приветствуем такие инициативы и готовы расширять список и застройщиков, и финансово-кредитных организаций, и работодателей», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По данным главы региона, реализация ипотечных программ позволила с начала года привлечь в экономику Кузбасса 12,5 млрд рублей. «Мы увеличили план по сдаче жилья в этом году более чем на 50% — с 805 тыс. кв. метров до 1,275 млн кв. метров. Льготные ипотечные программы дадут возможность воплотить задуманное, добиться быстрого развития строительной отрасли и позитивного эффекта для экономики региона», — сказал губернатор.