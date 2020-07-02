Раздел имущества, оформление наследства, дела в суде… В нашей жизни часто возникает необходимость получить грамотную юридическую помощь. А это стоит денег, порой немалых.

Как получить консультацию юриста бесплатно? Минюст готовит к запуску общероссийский портал юридической помощи. Ресурс обеспечит актуальной, достоверной и доступной правовой информацией. Где ее получить, на каких условиях, по каким проблемам можно обращаться?

Об этом и не только уже сегодня поговорим с представителями управления Минюста по Кузбассу в программе «Акценты».

Смотрите в прямом эфире на ОТР в 18:00.

Вы уже можете задавать вопросы по телефону (3842) 54-00-36 или писать их в комментариях.

Повтор программы на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:30 и 23:30.