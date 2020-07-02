На этот счет губернатор региона Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие пляжи и места массового отдыха у воды, должны обеспечить соблюдение противоэпидемических требований. Необходимо дважды в сутки обеззараживать пляжное оборудование, включая скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Дистанция между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метров.

Число зрителей, которым разрешено присутствовать на физкультурных и спортивных мероприятиях на стадионах Кузбасса и открытых спортивных площадках, увеличено с 10% до 25% от пропускной способности спортивных объектов.

В распоряжении также рекомендуется всем работодателям Кузбасса перевести граждан в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.