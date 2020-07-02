Президент России присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России.

«За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. […] Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» в четверг 2 июля.

В южной столице Кузбасса будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении почетного звания. Сегодня на площади Побед в Новокузнецке прошел торжественный концерт, посвященный вкладу Новокузнецка в Великую Победу. Жители южной столицы Кузбасса праздновали на концерте присвоение городу почетного звания.

«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием! Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них — не вернулся», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что в 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех советских боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия.

Напомним, в 2019 году Новокузнецку было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы», которое присваивается городам Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.