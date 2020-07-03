Единые государственные экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ сдали 3 156 выпускников школ Кузбасса в первый день проведения ЕГЭ, 3 июля. Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля, по математике – 10 июля, по обществознанию – 16 июля. ЕГЭ сдадут свыше 11,5 тыс. выпускников. Экзамены пройдут в 77 пунктах проведения (ППЭ).

На базе кемеровских вузов в очном и дистанционном режиме работают региональные ситуационные информационные центры онлайн-наблюдения. Наблюдатели и специалисты информационных центров по видеосвязи следят за проведением экзаменов и контролируют соблюдение мер безопасности.

«Для выпускников наступил важный и ответственный период. Сегодня я вместе с наблюдателями дистанционно оценил работу пунктов проведения экзаменов, убедился, что там обеспечена безопасность и комфортные условия. Желаю всем выпускникам успешной сдачи ЕГЭ и благополучного начала нового этапа в жизни», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время посещения центра онлайн-наблюдения на базе Кемеровского государственного университета.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ организованы регулярные уборки с применением дезинфицирующих средств до начала и после окончания каждого экзамена, в аудиториях есть дезинфекторы воздуха. Участникам тестирований измеряют температуру на входе в ППЭ и разделяют на группы для соблюдения социальной дистанции. В помещениях предусмотрены антисептики для обработки рук, все сотрудники пунктов работают в средствах индивидуальной защиты.

Единый госэкзамен по русскому языку в этом году в Кузбассе планируют сдать 11 121 человек. Экзамен по математике выбрали 6 043 выпускников. В тройку наиболее востребованных также вошел экзамен по обществознанию — этот предмет планируют сдать 5 373 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.