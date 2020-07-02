1 июля состоялся Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию страны. Кузбасс обеспечил явку более 88%. Сделать свой выбор можно было уже с 25 июня.

В Кузбассе работали 1699 избирательных участков. В областном центре — 204. С 6 утра открылись пункты проведения голосования в Кедровке и Заводском районе, чтобы смогли сделать выбор шахтёры, работники завода.

Маломобильные граждане и пенсионеры старше 65 лет голосовали на сайте Госуслуги или вызывали сотрудников избиркома на дом. Сама процедура была такова: после проверки паспорта на расстоянии на дверь голосующего члены выездной комиссии вешали индивидуальный пакет, в котором были: бюллетень, перчатки, маска и одноразовая ручка. Перед входом в квартиру ставили ящик, куда он впоследствии опускал заполненный бланк.

Тем, кто не проживает по месту прописки, а также в установленную для голосования неделю находился на отдыхе или в командировке, можно было заранее подать заявление и указать нужный участок.

Добраться до избирателя вплавь. Салтымаково — отдалённое село в Крапивинском районе. От центра муниципалитета — 63 километра. Чтобы преодолеть расстояние, нужно сначала доехать до места переправы, потом перебраться через реку на моторной лодке до правого берега Томи и пройти 4 километра пешком. Здесь 24 жителя. Каждый проявил свою гражданскую позицию.

Члены избирательной комиссии с переносными урнами побывали и в медучреждениях региона. Так, в Областном клиническом госпитале для ветеранов войн и в Областной больнице голосование проходило прямо в палатах.

За процедурой голосования в Кузбассе следили общественные наблюдатели. Все они прошли специальное обучение. Сделали, как и все члены избирательной комиссии, тесты на COVID-19.

На избирательные участки приходили семьями, творческими и спортивными коллективами. Жители Кузбасса показали самую высокую явку в Западной Сибири. Более 87% избирателей в Кемеровской области, по предварительным результатам после обработки 100% протоколов, высказались за поправки в Конституцию.

Автор: Кристина Орехова