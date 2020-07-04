Архитектурная группа в память об участии жителей Кузбасса в Великой Отечественной войне дополнит общественное пространство рядом с Кемеровским президентским кадетским училищем (КемПКУ). Памятная архитектурная композиция будет располагаться рядом с танком Т-34, установленным на постаменте у входа в училище. Проект архитектурной группы подготовлен в рамках региональной акции «Вахта Победы. Кузбасс».

Комплексное благоустройство территории вокруг КемПКУ необходимо завершить к концу июля, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на обсуждении развития учебного заведения во вторник, 30 июня.

«В прошлом году одновременно со строительством первых корпусов училища мы привели в порядок окружающую территорию. Обновили фасады соседних зданий, благоустроили зоны отдыха, заменили коммуникации, открыли движение по кольцу и новому участку Московского проспекта. Сейчас завершается второй этап строительства училища и мы продолжаем благоустройство. Уже установили легендарный танк Т-34, он будет напоминать кадетам и всем жителям Кемерова о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне. Следующий этап — дополнить общественное пространство тематическими архитектурными композициями в память о кузбассовцах-участниках войны», – сказал Сергей Цивилев.

Архитектурный проект композиции на данный момент обсуждается. Памятный комплекс может объединить два тематических блока, один из которых будет рассказывать о вкладе Кузбасса в Победу, второй сформируют из портретов кузбассовцев, отдавших свои жизни за Родину. Фотографии родственников–участников войны для включения в композицию жители региона могут загрузить на сайт https://вахтапобеды.рф до 12 июля включительно.

Силами муниципалитета продолжается благоустройство территории вокруг КемПКУ: участок до железной дороги озеленят, проложат пешеходную и велосипедную дорожки, установят освещение. В дальнейшем предусмотрена высадка молодых яблонь, сирени и кедров.

Одновременно строители завершают второй этап возведения училища. На двух спальных корпусах на 480 учащихся, физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым катком и бассейном заканчивают наружные отделочные работы, обустраивают внутренние помещения. Ежедневно на строительной площадке работают более 420 специалистов и 37 единиц техники.