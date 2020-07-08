С 1 июля именная табличка с индивидуальными данными пользователя, как это было установлено раньше, отменяется. Достаточно наличия изображения. Вступают в силу изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые позволяют оперативнее отслеживать правомерность использования данного знака отличия. Почему вносятся корректировки и как оформить льготы? Смотрите в сюжете Кристины Ореховой.

Карен каждый день на работе сталкивается с недобросовестностью водителей. Удивляется, почему людям сложно на машине совершить несколько лишних манёвров, либо пройти чуть больше метров. Ведь большинство супермаркетов разрешают докатить даже тележку до авто. И как выясняется, таких нарушителей немало.

Посетив несколько парковок у торговых центров, мы убедились — хватит и 5 минут, чтобы заметить нарушение. При этом штраф немаленький – 5 тысяч рублей. С 1 июля сотрудникам ГИБДД можно не дожидаться возвращения к авто нарушителя. Стражи порядка проверяют данные в едином Федеральном реестре инвалидов, который доступен в онлайн формате.

Напомним, разрешения на бесплатную парковку предусмотрены для инвалидов I или II группы, граждан, которые перевозят их и инвалидов III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. Те, кто оформил статус ранее, попадают в единую базу автоматически.

Подать заявление можно через сайт Госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете инвалида на сайте реестра, указав документы, подтверждающие наличие необходимого статуса. Информация, которая вносится в реестр, имеет силу на территории всей страны.

Автор: Кристина Орехова