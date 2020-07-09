План переселения жителей Кузбасса с подработанных территорий на 2020 год выполнен более чем на 54%: за первое полугодие переселены 414 семей. Из них 318 переселены по программе ГУРШ и по Комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска; 96 семей — за счет средств угольных компаний. Из федерального бюджета на переселение направлены 586,7 млн рублей (50,7% от годового лимита), добывающие компании перечислили 128,4 млн рублей.

«Кузбасс — особенный регион, единственный, в котором наряду с ГУРШ действует программа переселения для трех городов — лидеров угледобычи: Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска. Важно, что к этой работе подключаются и угольные компании. По программам переселения люди могут выбрать: приобрести новый дом или квартиру на вторичном рынке, либо построить дом самостоятельно. По итогам года переехать в новое жилье с подработанных шахтами территорий смогут 754 семьи», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего в 2020 году в переселение жителей с подработанных территорий будет вложено порядка 1,5 млрд рублей, сообщили в департаменте угольной промышленности Кузбасса. В том числе из федерального бюджета — 1 млрд 157 млн рублей, на эти средства новоселье смогут отметить 568 семей. Так, на переселение жителей Прокопьевска запланировано направить более 501 млн рублей, Анжеро-Судженска — порядка 340,6 млн рублей, Киселевска — более 275,3 млн рублей, Кемерова — 17,8 млн рублей. На переселение жителей Осинников будет направлено 10,7 млн рублей, Белова — 10,8 млн рублей. За счет средств угледобывающих компаний Кузбасса в 2020 году запланировано переселить 186 семей, предполагаемый объем финансирования — 291 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.