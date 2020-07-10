Речь идёт о Николае Королёве. Следственный комитет выдвигает обвинение в его адрес о сокрытии доходов и ущербе, нанесённом бюджету в размере 89 миллионов рублей. На сегодня суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в состав «ТопПрома» входят предприятия по добыче и переработке угля. В том числе и ценнейших коксующихся марок, необходимых в металлургии. Мы обратились за комментарием к представителям группы компаний….

Ольга Левшенкова, и.о. генерального директора Холдинга «ТопПром»: «В свою очередь хочу обозначить, что у АО «ТопПром» на текущий момент отсутствуют какие-либо не исполненные налоговые обязательства. Мы всегда относились очень ответственно ко всем обязательствам, в том числе, к налоговым. Своевременно предоставляем все необходимые комментарии и, безусловно, документы в рамках проверок. По имеющейся у нас информации, основанием для возбуждения уголовного дела стало мнение экспертов Следственного комитета, однако каких-либо подтверждающих или обосновывающих документов в адрес АО «ТопПром» не предоставлено. АО «ТопПром» и все предприятия холдинга продолжают работу в штатном режиме. В материалах дела разбираемся».

На данный момент следствие продолжается. И мы будем следить за развитием событий.