Сегодня открыли обновленную дорогу Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк для скоростного движения в пгт Грамотеино. После капитального ремонта максимальная разрешенная скорость движения по дороге выросла до 110 километров в час. Четырехполосная трасса протяженностью 124 км модернизирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», объем финансирования составил 6,3 млрд рублей.

Завершение ремонта было намечено на сентябрь 2021 года, но по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева работы ускорили и завершили ремонт с опережением на 14 месяцев. В ходе капитального ремонта на дороге полностью заменили покрытие, по разделительной полосе и на обочинах установили барьерные ограждения.

Обновленная дорога стала продолжением новой автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Теперь Кемерово и Новокузнецк соединяет скоростная трасса с разрешенной скоростью 130 км/ч по автомагистрали до Ленинска-Кузнецкого и 110 км/ч от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. Время в пути между двумя крупнейшими городами области сократилось в 2 раза: соблюдая скоростной режим, добраться из одного пункта в другой можно за 100 минут.

«Проехал и убедился: после модернизации дорога вышла на один уровень с лучшими скоростными трассами, стала комфортной и безопасной на всем протяжении от Кемерова до Новокузнецка. Она сближает север и юг Кузбасса, позволит построить и укрепить деловые, рабочие и личные связи. Сила Кузбасса — в единстве. Мы должны быть большой, крепкой, дружной семьей. А в семье нужно часто встречаться, общаться, быстро и безопасно ездить в гости. Для этого нужны хорошие дороги. Новая трасса сделала езду приятной и, самое главное, безопасной. Это большой шаг на пути к нашей цели — создать в Кузбассе такую транспортную систему, которая поможет региону развиваться быстро и эффективно. Несмотря на ускоренный темп работы, уровень подготовки дороги — высочайший, он отвечает самым современным, самым жестким требованиям безопасности. Важно, что встречные потоки транспорта разделены барьерами — это позволяет полностью исключить риск лобового столкновения, сохранить жизни людей. Глобальная задача — привести в такое же состояние все важные для людей дороги Кузбасса. Это достижимая цель, и Кузбасс движется к ней хорошими темпами. Например, 15 августа откроем объездную дорогу вокруг Мариинска», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк была построена в 1996 году. Капитальный ремонт дороги начался несколько лет назад, но более 50% от общего объема работ были выполнены в 2020 году. Дорожники смогли нарастить темп и за 90 дней выполнили ремонт на 4 участках дороги общей протяженностью 62,2 км. Работы велись круглосуточно, рабочие уложили 338,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, установили 100,5 км барьерного ограждения и 547 дорожных знаков. Ежедневно на объекте были задействованы до 300 человек и 150 единиц техники. Стоимость выполненных в этом сезоне работ составила 3,4 млрд рублей.

«Это трудовая победа всего Кузбасса, очередной крупный вклад в обновление региона перед 300-летием. Строители справились: уложились в ускоренные сроки, не отошли от намеченных графиков. И сегодня, 10 июля, мы запускаем движение, как и было обещано всем жителям Кузбасса», — сказал Сергей Цивилев, выступая на открытии дороги.

В зоне влияния автодорожного коридора Кемерово — Новокузнецк проживает до 80% населения Кузбасса и располагается основной промышленный потенциал региона. Дорога обеспечивает экономические и административные связи Кемеровской и Новосибирской областей, а также предоставляет наиболее короткий путь из южных районов Кузбасса в регионы не только Западной Сибири, но и Российской Федерации в целом.

После открытия дороги состоялся заезд байкеров и велопробег. В акции участвовали 189 мотоциклистов и велосипедистов — по числу километров, отделяющих Кемерово от Новокузнецка. Тематические праздничные мероприятия, посвященные открытию дороги, проходят в пятницу также в Кемерове, Кемеровском районе, Ленинске-Кузнецком, Ленинск-Кузнецком районе, Гурьевске, Белове, Беловском районе,Киселевске, Прокопьевске, Прокопьевском районе, Новокузнецке.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

В 2018 году в Кузбассе построили и отремонтировали 230 км дорог, в 2019 году — более 360 км. За год объем строительства вырос на 56%. В 2019 году в ремонт дорог были вложены 1,6 млрд рублей из бюджета области. Это в два раза больше, чем в 2018 году и в шесть раз больше, чем в 2017 году.

Завершено строительство дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий протяженностью 68 км. Это первая за Уралом автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 километров в час.

Завершается строительство транспортного обхода Мариинска (19,2 км), трасса будет введена в строй в августе. Разрабатывается проект объезда Кемерова. К Дню Шахтера (30 августа) будет завершена реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов в Новокузнецке, строительство нового участка Комсомольского проспекта в Кемерово.

В 2018 году Кузбасс получил 67 новых автобусов, в 2019 году — 101 автобус. В 2020 году в регион уже поступили 103 автобуса, до конца года регион ожидает поставки еще 278 автобусов. За первое полугодие 2021 года Кузбасс получит 237 автобусов. В результате, к 300-летию Кузбасса автобусный парк обновится более чем на 60%.

Увеличилось число авиарейсов из Кемерова и Новокузнецка. Открыты новые направления: Абакан, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск. Идет строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Кемерово. Современный трехэтажный аэровокзальный комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза: с 470 до 930 пассажиров в час. Открытие терминала запланировано на май 2021 год.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.