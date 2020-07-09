В кемеровском Центре занятости населения второй год действует программа стажировки. Выпускники могут пройти её на предприятиях города. Как и где можно получить первый профессиональный опыт?

В 2020 году Центр занятости населения готов трудоустроить 166 выпускников. 50 дипломированных специалистов уже работают на предприятиях города.

Пройти стажировку могут выпускники, которые стоят на регистрационном учёте в Центре занятости населения и не имеют опыта работы по полученной профессии. Форма пройденного обучения может быть любой: очная, заочная или, например, курсы по направлению Центра занятости.

Программа стажировки привлекательна и для работодателей. При заключении договора предусмотрено финансирование расходов на оплату труда. Сумма может составлять не более 15 769 рублей. Также будут оплачены страховые взносы и начислены выплаты за наставничество.

Узнать подробнее о программе, заполнить анкету для прохождения стажировки и оставить резюме можно, обратившись в отдел организации временного трудоустройства кемеровского Центра занятости населения.

Автор: Анастасия Подоляко