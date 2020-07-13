Участок дороги Кузедеево — Таштагол между поселками Мундыбаш и Учулен ремонтируют и расширяют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Модернизацию 20-километрового участка планируют завершить к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов, на год раньше запланированного срока.

Дорога Новокузнецк — Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол — это единственная автотрасса, связывающая Таштагольский район, в том числе популярный курорт Шерегеш, с другими регионами Кузбасса и России.

«Еще 20 лет назад в Таштагол и Шерегеш можно было попасть только на поезде или по грунтовой дороге. Сегодня дорогой Кузедеево — Таштагол активно пользуются жители и туристы по пути в Шерегеш, Горную Шорию. Участок Мундыбаш — Учулен, построенный еще в 1980-е хозспособом, отличался зауженностью, извилистостью, дорога требовала ремонта. Мы вошли в нацпроект, по планам окончание ремонта было намечено на 2022 год. Договорились с подрядчиками ускорить работу и сдать дорогу к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проверивший ход ремонта дороги во время рабочей поездки в Таштагольский район 11 июля.

В текущем году отремонтируют первые 10 км дороги: расширят дорожное полотно, уложат два слоя асфальта, установят более 1,5 км барьерных ограждений и 150 дорожных знаков. Финансирование этих работ составляет 340 млн рублей, на данный момент работы выполнены наполовину.

Школу № 9 в Таштаголе капитально ремонтируют по областной программе «Моя новая школа». Крупнейшая в городе школа на 1066 мест была построена в 1979 году и требовала реконструкции. До августа 2021 года в школе отремонтируют несущие конструкции, крышу, инженерные сети, проведут наружную и внутреннюю отделку, благоустроят стадион и пришкольную территорию. Стоимость проекта — 215 млн рублей. Сегодня в школе идут отделочные работы в спортзале и пищеблоке, а также ремонт крыши, территорию стадиона готовят к укладке искусственного покрытия. C 25 июля, после завершения ЕГЭ, строители приступят к работам в полном объеме.

Шесть общественных пространств Таштагольского района и 8 дворовых территорий обновляют по региональному проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Финансирование объектов — чуть более 15 млн рублей. Например, в Таштаголе жители дома № 33 по улице Поспелова уже утвердили перечень работ — это замена асфальтового покрытия с расширением проезжей части и обустройством дополнительных парковочных мест. Ремонт закончат 25 июля.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.