Постановлением правительства Российской Федерации установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения — апрель 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

Несмотря на перенос сроков переписи, подготовка к ней не прекратилась. Во всех муниципальных образованиях Кузбасса продолжают работу уполномоченные по вопросам переписи. Составлены организационные планы, которые поделили территорию Кузбасса на счетные и переписные участки. Продолжается также подбор кадров – переписчиков и контролеров.

Основная подготовительная работа в настоящее время состоит в проверке адресного хозяйства. Наличие номеров домов и аншлагов улиц необходимы для полноты учета населения, чтобы во время переписи переписать всех жителей области. Не только для органов статистики важно наличие номерных знаков. Почта, пожарная охрана, скорая помощь работают с населением каждый день, для них важно, чтобы четкие номерные знаки были на домах всегда.

Если номерной знак отсутствует или обветшал, его можно приобрести в специализированных организациях или нарисовать краской, но именно на доме, а не на придомовой постройке.

Главной особенностью предстоящей переписи должна стать возможность гражданам самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги».

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.