Строительство и ремонты дорог в Кузбассе идут по графику: до конца 2020 года в регионе построят и отремонтируют около 300 километров федеральных, областных и муниципальных дорог, в том числе это ремонт 92 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на сумму 2 млрд рублей, 136 км дорожной сети — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общей стоимостью свыше 6 млрд рублей, а также 70 км муниципальных дорог за счет субсидии из бюджета области в размере 1,2 млрд рублей.

«Мы планомерно и системно развиваем дорожную сеть Кузбасса, строим и ремонтируем не только крупные трассы, но и муниципальные дороги между сельскими населенными пунктами. До конца строительного сезона построим и отремонтируем около 300 километров дорог. На прошлой неделе сдали первый крупный объект — модернизированную трассу Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк. Впереди пуск движения по транспортному обходу Мариинска, ремонт федеральной трассы «Сибирь». Контролируем, чтобы работы на всех этапах выполнялись качественно, с учетом особенностей ландшафта и сибирского климата», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На средства субсидии из бюджета области проводят в частности ремонт дорожных объектов в Яшкинском муниципальном округе и Осинниках. В пгт Яшкино ремонтируют центральную улицу Гагарина: дорожники установили бордюры, отфрезеровали участок проезжей части, подготовив его к укладке асфальта. В Осинниках обновляют участки улиц Ефимова, Революции и Кирова. Там снимут старый асфальт и уложат новое асфальтобетонное покрытие, создадут тротуары, заменят освещение, поставят четыре остановки. Завершить ремонты в обоих муниципалитетах планируется до конца августа.

Ремонт 7 километров дороги Панфилово — Крапивинский — Борисово в Крапивинском муниципальном округе завершат в августе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021-2022 годах планируется отремонтировать еще 10 километров дороги. Это будет первый основательный ремонт за 45 лет с момента открытия движения. На данный момент подрядчик — ОАО «Крапивиноавтодор» — снял старое покрытие дороги, специалисты уже уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, приступили к укладке верхнего слоя. Также в ходе ремонта на дороге заменят барьерное ограждение на подходе к мосту и дорожные знаки. В 2021 году планируется отремонтировать еще 6 км дороги, а в 2022-м — оставшиеся 4 км. В целом за три года финансирование работ на объекте составит 284 млн рублей из областного бюджета, в том числе 100 млн в этом году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.