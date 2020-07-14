Кузбасс в очередной раз признан регионом с высоким уровнем прозрачности госзакупок по итогам Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ. Благодаря эффективной реализации государственной политики в сфере закупок Кузбасс удерживает высокие позиции в рейтинге уже 4 года подряд.

В этом году церемония подведения итогов Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ по финансовым показателям прошлого года прошла в режиме онлайн. Список регионов страны, лидирующих в рейтинге, озвучили в ходе видеоконференции, организованной Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. Кузбасс подтвердил статус лидера в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок».

Как рассказали в департаменте контрактной системы Кузбасса, помимо лидерства в сфере прозрачности госзакупок, высокие позиции наш регион занял еще в нескольких номинациях, где оценивалось осуществление закупочных процедур, исполнение требований законодательства о закупках, а также организационная структура, информационная инфраструктура закупок региона, нормативная база и исполнение контрактов.

«Наш регион уже четвертый раз подряд подтверждает свой высокий уровень в работе по повышению прозрачности госзакупок. Удерживать лидирующие позиции нам позволяет комплексный подход при решении задач, направленных на оптимизацию закупочных процедур, их цифровизацию, внедрение единых методов построения системы контрактных отношений. Прозрачность закупок, их экономическая эффективность, а также доступность информации для поставщиков играет очень важную роль. Мы гордимся, что в этом направлении нам удалось достичь хороших результатов и, конечно, продолжим совершенствовать нашу работу», — рассказал заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ инициирован Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» и проводится уже четвертый год подряд. Гильдия является крупнейшим отраслевым сообществом заказчиков в стране: здесь фиксируются и недостатки, и полезный функционал закона о контрактной системе, тестируются новые законодательные инициативы, аккумулируются лучшие практики работы в регионах.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.