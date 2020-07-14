В Кемеровском областном центре крови продолжают принимать плазму доноров, переболевших COVID-19. Процедуру плазмодачи уже прошли 7 человек.

Абделсалам Мохамед уже 4 года живёт в Кемерове. В начале мая заболел коронавирусом. Заболевание перенес в лёгкой форме. Уже через 2 недели его выписали. Сегодня пришёл в центр крови, чтобы сдать плазму. Считает это своим долгом.

На первом этапе у донора берут кровь из пальца: определяют группу, уровень гемоглобина, количество тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. Анализатор за 15 минут выдаёт все результаты. Далее донор проходит ещё один этап — сдаёт кровь из вены. После его допускают на приём к терапевту. Оттуда он направляется в операционный зал на плазмодачу. Процедура недолгая. Примерно за 40 минут от крови отделяется вещество жёлтого цвета. Та самая плазма, которая очень нужна пациентам с COVID-19.

После забора плазму относят на инактивацию. В специальном аппарате её дезинфицируют. Эта процедура делает неактивными около 19 вирусов, передающихся через кровь. Потом заморозка при температуре минус 40 градусов и хранение до того момента, как плазму запросят для пациента. При этом кровь, взятую у пациента, продолжают исследовать.

На данный момент донорами стали 7 человек. Собранный материал поможет 13-ти больным коронавирусом. Пока в дефиците плазма переболевших COVID-19 с 1 группой крови. Если вы решили стать донором, сообщите о своём намерении по телефонам: 8 (3842) 52-22-74, 8 (3843) 79-68-48.

Однако, существует ряд требований. Ваш возраст должен быть от 18 до 55 лет, а на руках — справка, что заболевание перенесено в лёгкой или средней степени тяжести. Сдавать плазму можно лишь спустя 14 дней после выписки.